Denizli'deki trafik kazası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, dün akşam saatlerinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Fatma Berber yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Berber, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatma Berber'in cenazesi, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Nevzat Berber ile Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi yakınlarında, dün Nevzat Berber (72) yönetimindeki hafif ticari araç, şarampole devrilmiş, Nevzat Berber hayatını kaybederken eşi ağır şekilde yaralanmıştı.

