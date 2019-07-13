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Denizli'deki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Denizli'deki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli-Antalya kara yolu Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde dün yaşanan ve 4'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan sürücü Zarife Türegün ve annesi Yüksel Türegün, Acıpayam Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne-kızın cenazeleri öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kazada yaralanan Halil Uğur Türegün, Ali Rıza Dinçer, Erkan Dinçer (5), Erdem Dinçer (2), Necip Tunay Dinçer ve Neriman Dinçer, Yaşar Çelik (10), Ensar Çelik (8) ve Pınar Çelik'in ise tedavileri sürüyor.

Zarife Türegün idaresindeki 20 R 2950 plakalı otomobil, dün akşam Denizli-Antalya kara yolu Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünden yola çıktığı sırada Ali Rıza Dinçer yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralanmıştı.

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