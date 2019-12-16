Denizli'deki uyuşturucu operasyonda 18 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 14 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 3 bin 171 ecstasy uyuşturucu hap, 513 gram metamfetamin, 3 bin 638 gram esrar, 34 gram eroin ile yeşil reçete ile satılması gereken 55 sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı belirlenen 7 bin 900 lira, 4 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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