Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 31 uyuşturucu hap, 25 gram eroin, 1 kilo 155 gram esrar, 223 gram skunk, 607 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı tutuklandı.
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