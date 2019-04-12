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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Pamukkale, Karahayıt ve Akköy mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

"Torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerde dedektör köpeği kullanılarak gerçekleştirilen aramada sigara paketine gizlenmiş 63 gram eroin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Jandarma madde narkotik Satıcı ticaret torbacı uyuşturucu

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