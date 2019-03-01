Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, toplam 349 gram uluşturucu madde metamfetamin ve 5 gram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen, sokaklarda uyuşturucu madde satan kişileri 3 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı. Takibin ardından Doğu illerinden kargo ile kendilerine gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik geçen 27 Şubat sabahı Pamukkale ilçesinde operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 349 gram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi. 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö., Ş.Ö., D.S., E.T., İ.D ve B.D. tutuklandı. Diğer şüpheli C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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