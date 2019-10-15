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Denizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da düzenlenecek yöresel fuar için Denizli'den getirilen 2 deve, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.  Kültür Mahallesi'ndeki Gazi Caddesi'nde bulunan alana getirilen develerle tur etkinliği yapıldı.

Denizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da düzenlenecek yöresel fuar için Denizli'den getirilen 2 deve, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Kültür Mahallesi'ndeki Gazi Caddesi'nde bulunan alana getirilen develerle tur etkinliği yapıldı. 20 lira karşılığında deve sırtına binenler, kent merkezinde yaptıkları gezide renkli anlar yaşadı.
Develeri Denizli'den Elazığ'da düzenlenecek bir fuara katılmak için getirdiğini anlatan Ali Kaya, yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyledi. Kaya, "Çocukları ve vatandaşları develere bindirerek gezdiriyoruz. Elazığ'da düzenlenen yöresel bir fuar için geldik. Develer ile tur atmanın fiyatı 20 lira. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çoğu insan develeri canlı görmediği için oldukça mutlu oluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgiDenizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgiDenizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgiDenizli'den Elazığ'a getirilen develere yoğun ilgi

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