Denizli'den İstanbul'a iş bulma umudu adliyede bitti

Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)-DENİZLİ'de yaşayan O.Ç. (23) sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan gördüğü şoförlük ilanı üzerine İstanbul'a geldi. İlandaki kişi, "Araba kiralaman lazım, o arabada şoförlüğünü test edeceğiz" diyerek O. Ç.'ye, araç kiralattı, ardından GPS takacağız diyerek arabayı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan genç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesine göre iddia edilen olay şöyle oldu;

Lise mezunu 23 yaşındaki O.Ç. bir sosyal medya sitesinden iş ilanı görerek, ilanı tıkladı. Ardından ilandaki numarayı arayan O.Ç., kendini 'Tarık' olarak tanıtan kişi ile iletişime geçti. Tarık, şoförlük işi olduğunu ancak İstanbul'a gelmesi gerektiğini söyledi, bunun üzerine O.Ç. de Denizli'den İstanbul'a geldi. O.Ç.'nin tekrar aradığı Tarık, "Şoförlük dereceni bilmiyoruz o yüzden senin araba kiralaman lazım, o arabada şoförlüğünü test edeceğiz" dedi. Araba kiralama şirketine yönlendirilen O.Ç. 2 günlüğüne 500 liraya bir araç kiraladı ve kendisine atılan konuma gitti. O.Ç. Güngören'de 35-40 yaşlarında bir kişiyle buluştu. Bu kişi, O.Ç.'ye "Arabaya kamera ve GPS takıp aracı sana geri getireceğiz" diyerek arabayı aldı. Aradan bir gün geçti ancak aracı geri getiren olmadı. Bunun üzerine O.Ç. arabayı teslim ettiği kişiyi aradı, bu kişi de arabayı Silivri'de teslim edeceklerini söyledi. O.Ç. şüphelenerek durumu polise bildirdi. O.Ç. polisle birlikte Silivri'ye gitti ancak gelen olmadı. Bunun üzerine O.Ç. de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu.