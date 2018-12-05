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Denizlili çiftçi, kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 19:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, çiftçi Süleyman A.

Denizlili çiftçi, kendini astı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, çiftçi Süleyman A. (57), evinin yanındaki depoda kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi.
Kırsal Tepeköy Mahallesi'nde, evli ve 2 çocuk babası Süleyman A., saat 14.00 sıralarında yakınları tarafından, evinin yanındaki depoda tavana iple asılı bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Süleyman A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman A.'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Süleyman A.'nın neden intihar ettiği araştırılıyor.

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Denizlili çiftçi, kendini astı

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