HABER

Denizlili eski bakanlara yeni görev

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Politika Kurullarına, Denizli'den 2  eski bakan atandı.

Denizlili eski bakanlara yeni görev

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Politika Kurullarına, Denizli'den 2 eski bakan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanlığı kapatıldıktan sonra bir süre dinlenen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni atamayla Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine getirildi.
Denizlili bir başka isim ise Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu da son görevlendirmede Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.

FOTOĞRAFLI

Denizlili eski bakanlara yeni görev

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklamaBahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldıMeral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı

Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!

AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!

Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.