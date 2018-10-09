Denizlili eski bakanlara yeni görev

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Politika Kurullarına, Denizli'den 2 eski bakan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanlığı kapatıldıktan sonra bir süre dinlenen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni atamayla Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine getirildi.
Denizlili bir başka isim ise Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu da son görevlendirmede Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.
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