HABER
  4. Denizlili genç, e-ticarete yeni boyut kazandıracak

Denizlili genç, e-ticarete yeni boyut kazandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 08:37 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, girişimci Özgür Keysan, 3 boyutlu modelleme sistemini kullanıp gözle görülebilen her nesneyi sanal ortama aktarmayı sağlayan bir uygulama yaptı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, girişimci Özgür Keysan, 3 boyutlu modelleme sistemini kullanıp gözle görülebilen her nesneyi sanal ortama aktarmayı sağlayan bir uygulama yaptı. Telefon ve bilgisayar kullanıcılarının ürünleri daha gerçekçi görebilmelerini sağlayacak uygulamanın e-ticaret alanına önemli katkı yapacağını belirten Keysan, "Müşterilerin içini rahatlatacak bu uygulama, alıcı ile satıcı arasındaki güveni sağlayacak" dedi.
Harita mühendisi Özgür Keysan (27), 3 yıl önce KOSGEB Girişimcilik Desteği'yle kendi şirketini kurdu. 3 boyutlu modelleme üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan Keysan, bu alanda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Genç girişimci, fotogrametrik yöntemle gözle görülebilen her nesneyi sanal ortamda birebir renk ve boyutlarıyla oluşturarak kullanıcıların görmesini sağlıyor. Talep üzerine oluşturulan birebir 3 boyutlu modeller sayesinde kullanıcılar, nesneleri bilgisayar veya cep telefonlarından istedikleri açıdan, istedikleri yakınlıktan ve istedikleri şekilde inceleyebiliyor.
Uygulama hakkında bilgi veren Özgür Keysan, nesneler üzerinde çalışıp 3 boyutlu modellemesini yaparak internet ortamında kullanılabilecek hale getirdiklerini belirtti. Yaptıkları uygulamanın e-ticaret alanında önemli gelişmeler sağlayacağını kaydeden Keysan, "3 yıllık çalışmalarımızın ardından sistemimizi oluşturduk. Gözünüzle görebildiğiniz nesneleri sanal ortamda birebir oluşturuyoruz. Renk, görüntü boyutlar birebir olarak oluşturabiliyor. Kullanıcılar bilgisayar ve telefonlarından internet ortamında ürünleri renk ve görüntüleri birebir, istedikleri açılardan inceleyebiliyor. Oluşturduğumuz 3 boyutlu modellerin e-ticaret, savunma sanayi, arkeoloji, emlak, oyun ve sinema sektörlerinde kullanılmasını hedefliyoruz. Bu sistem Türkiye'de bir ilktir. Bu sistem, e-ticarette çığır açabilecek bir sistem. Çünkü artık bu sistemle kullanıcılar, beğendikleri ürünleri 3 boyutlu modelleme sayesinde diledikleri açıdan inceleyebilecek. Müşterilerin içini rahatlatacak bu uygulama, alıcı ile satıcı arasındaki güveni sağlayacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Kalp nakliyle sağlığına kavuşan palyaçolar, hasta çocuklara destek oluyorKalp nakliyle sağlığına kavuşan palyaçolar, hasta çocuklara destek oluyor
Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldıGece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadı

İzmir'deki pusuda oğlunu kaybetmişti... Acılı annenin feryadı

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Liseli gençten örnek davranış... Soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü

İçinizi ısıtacak olay...

Endonezya'daki selde ölü sayısı 53'e yükseldi

Ölü sayısı her geçen gün artıyor...

Evde ürettiği alkolü içen avukat hayatını kaybetti

Evde ürettiği alkolü içen avukat hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.