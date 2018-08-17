DENİZLİLİ GİRİŞİMCİDEN GYROCOPTER İLE HAVA TAKSİ TAŞIMACILIĞI

DENİZLİLİ Hüseyin Ümit Ercan, yamaç paraşütüyle başladığı pilotluk merakını hava taksi pilotluğuna dönüştürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ticari uçuş ruhsatı alan ilk kişi de olan Ercan, pilot ve 1 yolcu taşıyabilen gyrocopter ile başta Pamukkale travertenleri ile antik kentler üzerinde havadan tur attıracak. Hava taksi gibi kullanmak isteyenleri ise İzmir, Antalya, Muğla gibi şehirlere taşıyacak.

Pamukkale ve çeşitli yerlerde 2003 yılından bu yana yamaç paraşütüyle bin saatten fazla uçuş yapan Mali Müşavir Hüseyin Ümit Ercan, yaklaşık 4 yıl uğraşarak aldığı eğitimlerin ardından 'çok hafif hava aracı pilotu' lisansı almayı başardı. Ercan daha sonra ticari uçuş yapabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Avrupa'dan 2 gyrocopter hafif ticari aracı satın alarak, Denizli'ye getirdi. Ardından Pamukkale yolunda bir arazi kiralayarak, piste çevirdi. Ercan'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru kabul edildi. Türkiye'de ilk kez '001 seri numara' ile ticari uçuş ruhsatı aldı. Bütün işlemlerini tamamlayan Ercan, bir havacılık şirketle birlikte kendi firmasını kurarak uçuşlara başladı.

GENÇLERİN HAVACILIĞA ADIM ATMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan, hava araçlarının turizm bölgesi Pamukkale'ye canlılık getireceğini belirterek, Bölgemiz turizm açısından çok zengin, dünyaca ünlü travertenleri ve antik kentleri var. Ancak otellerde turistlerin uzun süreli kalma oranı çok düşük. Turistler için aktiviteler yok. Biz de turizme katkı koymak amacıyla hafif ticari araçlarla havacılık faaliyetine başladık. Bölgemize gelen turistlerin antik şehirleri ve travertenleri havadan görmesini sağlıyoruz. Havada 2.5 saat kalabildiği için hava taksi olarak da kullanıyoruz. İsteyen yolcularımızı bagajsız şekilde, çevre illere yada havaalanlarına taşıyabiliyoruz. Teknik özellikleri açısından çim ve havaalanlarına inebiliyor. Bu tür hava araçları Türkiye de çok yeni. 10 milyon nüfusa sahip ÇEKYA'da, 7 bin 900 hava aracı var. 80 milyon nüfusa sahip Türkiye'de ise yaklaşık 50 hava araç var. Hava araçları bölgemizdeki gençlerin havacılığa adım atmasına da katkısı olacaktır dedi.

Denizlili girişimcinin kente kazandırdığı gyrocopter uçuşlarında, güvenliğin ön planda tutulduğu belirtildi. Hüseyin Ümit Ercan, Vedat Sarıkaya ve Bülent Özertürk isimli öğretmen pilot olan profesyonel ekibin görev yaptığı kaydedildi. 2 hava aracının çalıştığı uçuşlarla, fotoğraf çekimi, arama kurtarma, keşif, gezi, hava taksi gibi faaliyetler yapılabiliyor. Havada 160 kilometre hıza ve 12 bin fite kadar ulaşabilen gyrocopterlar, pistten uçaklar gibi havalanıyor. Üstte döner kanat ve arkasında motorlu pervane bulunan gyrocopter aracında güvenlik ön planda tutuluyor. Üstteki döner kanat motordan bağımsız olduğu için havadayken herhangi bir motor arızası durumda güvenli şekilde yere inebiliyor. Hafif hava aracıyla isteyenler, Pamukkale travertenleri ve antik kentlerin üzerinde turlar atabiliyor. İsteyenler ise gyrocopterı hava taksi kullanıp, havadan 2 saatlik mesafedeki şehirlere uçuş yapabiliyor.

