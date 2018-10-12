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Denizli'li öğrenciler Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Denizli’den gelen 16 öğrenciyi makamında ağırlayarak bir süre görüştü.

Denizli'li öğrenciler Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Denizli’den gelen 16 öğrenciyi makamında ağırlayarak bir süre görüştü.
Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Adem Tikdağ'ın da hazır olduğu ziyaret sırasında Denizli'den gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan kafile ile bir süre görüşen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde devam eden, bizim de çok değer verdiğimiz, çok güzel bir proje. Sizlerden önce Çanakkale ve İstanbul'daki arkadaşlarınız dahil çok sayıda diğer illerden gelen, genç, sizin gibi kardeşlerinizi ağırladık. Diyarbakır'dan sizin arkadaşlarınızı, yaşıtlarınızı, kardeşlerinizi Türkiye'nin diğer illerine İstanbul ve benzeri illerine gönderdik. Böylelikle çok güzel bir kaynaşma, tanışma, arkadaşlık oluşturma, bu büyük ve çok güzel ülkemizin her bir köşesini, her birinizin görmesine fırsat tanımış olduk. Bu çektiğiniz fotoğraflar, karşılıklı oluşturduğunuz dostluklar, hep sizle birlikte yaşayacak. Siz de Diyarbakır’ın güzelliklerini döndüğünüzde çevrenize, arkadaşlarınıza, ailelerinize aktarıcaksınız, anlatacaksınız ve kısa bir zaman sonra biz de size, inşallah Denizli'ye, Diyarbakır'dan sizin arkadaşlarınızı göndereceğiz. Onlarda Denizli’yi tanıyacaklar" dedi.
Öğrenecilerle bir süre sohbet eden Vali Güzeloğlu, öğrencilere Diyarbakır hakkındaki düşüncelerini sordu ve onlara öğütlerde bulundu. Ziyaret sonrası Vali Güzeloğlu’na Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından gönderilen hediyeyi ileten öğrencilere Vali Güzeloğlu da, Denizli Valisi Karahan’a gönderilmek üzere öğrencilerle gelen heyete bir hediye verildi. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'li öğrenciler Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti

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