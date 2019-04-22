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Denizlili öğrenciler, İngiltere'de Türkiye'yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de eğitim gören 4 lise öğrencisi, Ankara'da TÜBİTAK tarafından düzenlenen seçmeleri kazanarak, Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçilme başarısı gösterdi.

Denizlili öğrenciler, İngiltere'de Türkiye'yi temsil edecek

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de eğitim gören 4 lise öğrencisi, Ankara'da TÜBİTAK tarafından düzenlenen seçmeleri kazanarak, Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçilme başarısı gösterdi. Denizlili öğrenciler, İngiltere'de düzenlenecek Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Denizli'de özel lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri İbrahim Suat Evren, Ozan Kaymak, Halil Alperen Gözeten ve Halil Özkan, TÜBİTAK'ın 23- 25 Mart'ta Ankara'da düzenlediği Matematik Olimpiyatları Milli Takım Seçme Sınavı'na katıldı. Sınavda başarı gösteren 4 Denizlili öğrenci, 6 kişilik milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçilen 2 öğrenci ise Antalya ve İzmir'den takıma girmeye hak kazandı. Matematik Oyunları Milli Takımı, Türkiye'yi temmuzda Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda, İngiltere'nin başkenti Londra şehrinde temsil edecek.
Milli takıma seçilen öğrencilerden Halil Alperen Gözeten, Türkiye'yi temsil edeceği için gururlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla birlikte milli takıma seçildik. İngiltere'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Uluslararası Matematik Olimpiyatları için hazırlıklarımız devam ediyor. Ülkemize başarıyla dönmek istiyoruz" dedi.
'ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'
Uluslararası Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na 4 öğrencilerinin de seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen okul müdürü Mehmet Salta ise "Öğrencilerimiz yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Yurt içinde yapılan birçok organizasyonda ödül aldı. Bu başarılarının ardından milli takıma seçildiler. Okul yönetimi olarak kendileriyle gurur duyuyoruz. Bu yıl Londra'da düzenlenecek olimpiyatlara 110 ülke katılacak. Türkiye bu ülkeler arasında favori durumda. En önemli rakiplerimiz ise ABD, Çin, Rusya ve İran. Ülkemizi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Denizlili öğrenciler, İngiltere'de Türkiye'yi temsil edecekDenizlili öğrenciler, İngiltere'de Türkiye'yi temsil edecekDenizlili öğrenciler, İngiltere'de Türkiye'yi temsil edecek

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