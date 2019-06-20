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Denizlili öğrenciler Şemdinli'yi sevdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Denizli'den öğretmenleri ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen 14 öğrenci, yörenin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini gezdi, konuk oldukları düğünde halay çekti - İngilizce öğretmeni Ergün Aksoy: "Buradaki halka teşekkür ederim. 10 sene önceki muhabbetle kucakladılar. Çok güzel duygularla buradan ayrılacağız" - Öğrencilerden Sıla Çobankel: "Buranın yemeklerini, doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulduk. Denizli'nin en sakin semtinde duruyormuşum gibi hissettim"

HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Denizli'den Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen 14 öğrenci ve 6 öğretmen, ilçenin tarihi yerleri ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgeleri gezdi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Şemdinli'deki tarihi yerler ve doğal güzellikler, çevre il ile ilçelerin yanı sıra batı illerinden de gelen misafirlerini ağırlıyor.

Denizli Merkezefendi Kazım Kaynak Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Ergün Aksoy, öğrencilerinin, 10 yıl önce öğretmenlik yaptığı Şemdinli'nin doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini görüp, gelenek ve kültürünü tanımaları için gezi düzenledi. Aksoy'un da aralarında bulunduğu 6 öğretmen ile kente gelen 14 öğrenci, kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.

Tarihi Kayme Sarayı ve Taş Köprü'yü de gezen öğrenci ve öğretmenler, bölgedeki doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda vakit geçirdi. İlçeye 15 kilometre mesafedeki Akbal köyüne de giden grup, konuk oldukları düğünde halay çekti. Köylüler, kısa sürede kendileriyle kaynaşan öğretmen ve öğrencileri evlerinde konuk ederek, yöreye has yemeklerden ikram etti.

- " Huzur ve güven kokan bir yer haline gelmiş"

Ergün Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri ile 10 yıl önce öğretmenlik yaptığı köyü ziyaretinde güzel duygular yaşadığını söyledi.

Öğrencilerinin bölgenin güzelliklerini ve misafirperverliğini görmeleri için etkinliği düzenlediğini anlatan Aksoy, "Buradaki halka teşekkür ederim. 10 sene önceki muhabbetle kucakladılar. Çok güzel duygularla buradan ayrılacağız. Daha önce öğrencilerime buradaki düğünlerden bahsederdim ve buraya gelerek yüzlerce kişi ile birlikte halaylar çektik. Çok güzel bir kaynaşma oldu." dedi.

Öğrencilerin geziden keyif aldığını dile getiren Aksoy, "Buraya 20 kişilik bir grupla geldik. Daha önce Şemdinli'de görmediğim bölge, mezra ve yaylalarda bulunma şansımız oldu. Şemdinli 10 yıl sonra tepeden tırnağa huzur ve güven kokan bir yer haline gelmiş. İnsanlar buraya geldiğimizi duyunca evlerinde bizleri ağırladı, aynı sofrada yer aldık." diye konuştu.

Öğrencilerden Sıla Çobankel de İngilizce öğretmeni Aksoy'un derste Şemdinli'deki anılarını paylaştığını belirterek, "Şemdinli'den Denizli'ye öğrenci gelse ne iyi olur, derken bir grup öğrenci geldi ve bu öğrencilere bir hafta boyunca Denizli'yi gezdirdik. Biz de ardından kendimizi burada bulduk. Buranın yemeklerini, doğal güzelliklerini tanıma fırsattı bulduk. Denizli'nin en sakin semtinde duruyormuşum gibi hissettim. Burada insanlar çok sıcakkanlı. Denizli'de görmediğim sempatiyi burada gördüm." ifadelerini kullandı.

Cihan Bektaş de ilçeye geldikten sonra bölge hakkındaki ön yargılarının kırıldığını ve kenti çok sevdiklerini dile getirdi.

Şemdinlili Şakir Turay (70), kente gelen konukları tebrik ettiklerini aktararak, "Buraya gelerek bizi çok mutlu ettiler, düğünümüze katıldılar, bizlerle halay çektiler, birlikte sohbet ettik ve aynı sofrada yemek yedik. Ailelerine buradan teşekkür ederim." dedi.

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Denizli düğün Hakkari öğrenci Şemdinli

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