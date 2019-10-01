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Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda yardımcı kitap adı altında kaynak kitap alımını genelge ile yasaklamasına rağmen Denizli’de yüzlerce okul ve öğretmenin velilerden 100 TL’den başlayarak bin 500 TL’yi bulan tutarlarda kitap istemesi veliler ve öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda yardımcı kitap adı altında kaynak kitap alımını genelge ile yasaklamasına rağmen Denizli’de yüzlerce okul ve öğretmenin velilerden 100 TL’den başlayarak bin 500 TL’yi bulan tutarlarda kitap istemesi veliler ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise müfredatın dışına çıkılmayacağını kesinlikle ders kitapları dışında kitap aldırılmasının yasak olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi açılmada önce İl Milli Müdürlüğü ve okullara gönderdiği genelgede yardımcı kitap adı altında veli ve öğrencilere kitap alınmasını yasaklamasına rağmen okulların açılması ile yasak dikkate alınmadı. Okullar ve öğretmenler bakanlığın dağıttığı ders kitaplarının yetersiz olduğunu gerekçe göstererek kaynak kitap aldırırken, dağıtılan ders kitaplarının yeterli olup olmadığı konusunda öğretmenler arasında da tartışmalara neden oluyor. Kentteki okullarda görev yapan öğretmenler çoğu kitap satıcısı ve kırtasiyeler ile anlaşarak farklı yayın evlerinin ders kitaplarını belirlerken, veliler ise öğretmenlerin söyledikleri yerlerden okul ve sınıf ismini vererek kitaplarını alıyorlar. Kitapların fiyatları ise yayın evlerinin fiyat tarifelerine göre 100 TL’den başlayarak bin 500 TL’lere kadar çıkıyor.

“Ek ders kitaplarının aslında kullanılmasını pek doğru bulmuyorum”
Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Osman Savaş isimli öğretmen, bakanlığın dağıttığı kitapların soru ve örnekler açısından yetersiz olduğunu savunarak bu yüzden ek kitaplara yöneldiğini kaydetti. Savaş, “Ek ders kitaplarının aslında kullanılmasını pek doğru bulmuyorum ama maalesef devletin verdiği kitaplar şu anda yetersiz olduğu için bunu kullanmak durumunda kalıyoruz. Malum sorular değişti, yeni nesil sorular var, daha zor sorular var. Ama milli eğitimin verdiği kitaplarda bir konuyla alakalı çok az soru var çok az örnek var. O yüzden malum ek kaynak almak durumunda kalıyoruz” dedi.

“Bu konuda bir duyarlılık gösterilmeli”
Aycan Ekici isimli veli ise iki çocuğunu okula gönderdiğini ve bu yıl ek kitap ücreti olarak yaklaşık bin 500 TL ödeme yaptığını dile getirdi. Devletin bu konuda artık gerekeni yapması gerektiğini dile getiren Ekici, şunları söyledi:
“Ek ders kitaplarıyla ilgili bu konunun velilere yeterince yük olduğunu düşünüyorum. Benim iki öğrencim var şu an kırtasiyeden geliyorum zaten, 2 kırtasiyeye bin 500 TL TL ödeme yaptım. Tabi bu hayat şartlarında bize ağır geliyor yani bu tabi bu bütün velilere de ağır geldiğini düşünüyorum. Devlet sağ olsun kitap veriliyor diyor ama verilen kitapların yetersiz geldiğini belirtiyor öğretmenler. O yüzden ek ders kitaplarına ihtiyaç duyulduğu için bunu almamızın şart olduğunu söylüyorlar. Yani bence devletimiz, kağıt israfı olmasın en azından vermesin yani hiç olmazsa kitap veriyoruz demesinler yani biz bin 500 TL ek ders kitabı ücreti ödeyecek olduktan sonra bir anlamı kalmıyor yani o yüzden bu konuda bir duyarlılık gösterilmesini istiyoruz devletimizden.”

“Ek kitap aldırılmasının öğretmenlerin değil velilerin talep ediyor”
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise müfredatın dışına çıkılmayacağını kesinlikle ders kitapları dışında kitap aldırılmasının yasak olduğunu söyledi. Oğuz, ek kitap aldırılmasının öğretmenlerin değil velilerin talep ettiğini öne sürerek, müfredatın dışına kesinlikle çıkılmayacağını ve özellikle öğretmenin kitap aldırma konusunda bir müdahalesinin olamayacağını sözlerine ekledi. Konu ile ilgili gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini aktaran Oğuz, gerekli gördüklerinde müfettiş yönlendirdiklerini de ifade etti.

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi

Denizlili veliler ve öğrencilerden ek kitap tepkisi
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