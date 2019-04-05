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Denizli'nin 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti, Honaz ve Babadağ'da, İYİ Parti ise Baklan'da seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksek Kepenek'in 8 oy fazla alarak belediye başkanlığını kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarıyla ilgili İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar tekrar sayıldı. Sayım sonucu CHP adayı Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıktı.

Honaz'da 3 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti, tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

- Babadağ ve Baklan için İl Seçim Kuruluna başvuruldu

Kesin olmayan sonuçlara göre, Babadağ ilçesinde CHP adayı Ali Altı'nın pazar günü yapılan seçimde 17 oyla kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı sonrası 21 sandıkta oylar yeniden sayıldı.

Dün tamamlanan sayım sonucuna göre CHP adayı Ali Altı 1718, rakibi AK Parti'li Salim Demirezen ise 1703 oy aldı.

Babadağ ilçesinde 15 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti, tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle İl Seçim Kuruluna başvurdu.

İYİ Parti de Baklan ilçesinde, AK Parti'li Yusuf Gülsever'in 7 oy farkla kazandığı seçimde oyların tekrar sayılması için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulunca itirazı kabul edilmeyen İYİ Parti, bugün İl Seçim Kuruluna seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz başvurusunda bulundu.

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