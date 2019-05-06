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Denizli'nin 9 yaşındaki ramazan davulcusu  

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 08:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yaşayan 9 yaşındaki Hamdi Berat Şengül, babasıyla birlikte ramazan ayında davul çalarak, mahalle sakinlerini sahura uyandırıyor.  Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Berat Şengül, babası Erhan Şengül ile birlikte sokağa çıkarak ramazan davulculuğu yapıyor.

Denizli'nin 9 yaşındaki ramazan davulcusu  

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yaşayan 9 yaşındaki Hamdi Berat Şengül, babasıyla birlikte ramazan ayında davul çalarak, mahalle sakinlerini sahura uyandırıyor.
Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Berat Şengül, babası Erhan Şengül ile birlikte sokağa çıkarak ramazan davulculuğu yapıyor. Hacı İbrahim Demirören Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Şengül, '11 ayın sultanı' ramazan ayında, boynuna astığı davuluyla birlikte mahallesinde yaşayanları uyandırmaya yardımcı oluyor.
'ERKEN SAATTE KALKIP DAVUL ÇALMAK BANA ZOR GELMİYOR'
Davul çalmayı çok sevdiğini söyleyen Hamdi Berat Şengül, "Ben davul çalmayı çok seviyordum. Babam da bana büyük bir davul aldı. 3 yaşından beri mahallemde davul çalıyorum. Mahalledeki herkes bizi çok seviyor. Bana para ve şeker de veriyorlar. Davulu elime alıp tomağa vurduğum zaman hemen ritim tutuyorum, millet uyanıyor. Erken saatte kalkıp davul çalmak bana zor gelmiyor. Sabah erkenden uyanıyorum. Babamı da uyandırdıktan sonra sokağa çıkıyoruz" dedi.
'4 YILDIR RAMAZAN'DA DAVUL ÇALIYOR'
Oğlunun 3 yaşından beri davul çaldığını belirten tekstil işçisi Erhan Şengül ise "Hamdi Berat, sahurda davulcuları gördükten sonra küçük bir davulla bu işe başladı. Sahurda ben de ona eşlik ediyorum. 4 yıldır Ramazan ayında mahalleyi kaldırıyoruz. En sonunda ona büyük bir davul aldık. Mahalleye gelen diğer Ramazan davulcuları da bizi tanıyor. Onlarla birlikte de bazen davul çalıyoruz. Vatandaşlar da artık Hamdi Berat'ı tanıyor. Balkonlardan el sallıyorlar. Ailemizde başka davulcu yok" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Denizli'nin 9 yaşındaki ramazan davulcusu Denizli'nin 9 yaşındaki ramazan davulcusu Denizli'nin 9 yaşındaki ramazan davulcusu Denizli'nin 9 yaşındaki ramazan davulcusu

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