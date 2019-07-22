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Denizli’nin Çivril ilçesinde sahte parayla pazar esnafını dolandıran 2 şüpheliyi zabıta yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde ellerindeki sahte 100 liralık banknotları, pazar yerinde piyasaya sürmeye çalışan şahıslar, zabıtanın dikkatiyle yakalandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde ellerindeki sahte 100 liralık banknotları, pazar yerinde piyasaya sürmeye çalışan şahıslar, zabıtanın dikkatiyle yakalandı. Üzerlerinden 100 bin TL değerinde sahte banknot çıktığı öğrenilen 1’i kadın 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kıralan mahallesine kurulan pazar yerinde denetim yapan zabıta ekipleri, biri bayan iki kişinin sürekli 100 liralık banknotlarla esnaftan alışveriş yaptığını fark etti. Kullanılan banknotlardan birini inceleyen zabıta ekipleri paranın sahte olduğunu tespit edip jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine pazaryerine gelen jandarma ekipleri, sahte para kullandığı iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların yapılan üst aramasında, ellerindeki çantada 100 bin TL değerinde sahte 100 TL’lik banknot olduğu belirtildi. Şüphelilerin pazar yerinde yaklaşık 8 bin 400 lira değerinde sahte para kullandığı iddia edildi.
Şahıslardan sahte para alanların jandarma karakoluna müracaat etmeleri istendi.
Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, şahısların karakoldaki işlemleri ise devam ediyor .

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