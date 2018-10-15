DENİZLİ (AA) - Denizli'nin önde gelen şirketlerini çocuklarıyla yöneten ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren "hanımağa" lakaplı 81 yaşındaki Neslihan Akça, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam hayatını kaybeden Akça'nın cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Buradaki cenaze törenine, Akça'nın ailesi ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akça'nın oğulları Şakir, Hüseyin, Ali ve Erol Akça ile kızı Semra Akça Acar, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Akça'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Neslihan Akça, 1970 yılında Acıpayam ilçesinden Denizli'ye 8 çocuğuyla göçmüş, bir kamyonla başladığı taşımacılık işini eşi Abdullah Akça'nın rahatsızlığı sonrası üstlenmiş ve yaklaşık 300 milyon liralık cirosu ve bin çalışanıyla kentin en büyük şirketlerinden birini çocuklarıyla yönetmişti.

Yöresel kıyafetlerinden vazgeçmeyen, kentin ilk hazır beton ve asfalt üretim tesisini kuran, geri dönüşüm, inşaat gibi sektörlerin ardından medya sektörüne de adım atan Akça, yerel yayın yapan televizyon, radyo ve gazeteyi grup bünyesine katmasıyla tanınıyordu.

