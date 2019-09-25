HABER

Denizli'nin Hicaz narı yurt dışından büyük talep görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl toplam 28 bin dönüm alanda, 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl toplam 28 bin dönüm alanda, 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor. Akıllı tarım uygulamalarıyla sertifikalı olarak üretilen Hicaz narının yüzde 80'i, Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere ile çevresindeki çok sayıda mahallede çiftçiler, nar üretimini akıllı tarım yöntemiyle sertifikalı yapıyor. Nar üretimi, Pamukkale, Merkezefendi, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerini içerisine alan bölgede yapılıyor. Bu yıl toplam 28 bin dönüm alanda, 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor. Yüksek antioksidan özelliğiyle kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarına iyi geldiği bilinen nar, Avrupa ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Bölgeye has mayhoş tadı, iri taneleri, dayanıklılığı ve tanesi 1 kilogramı geçen Hicaz narının yüzde 80'i özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle İran, Irak ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Geri kalan kısmı ise iç pazarda meyve olarak satılıyor ve meyve suyunda kullanıyor. Bölgedeki çiftçiler, kurdukları kooperatif aracılığıyla arada komisyoncu olmadan ürettikleri narlarını doğrudan ihracatçı firmaya garantili satıyor. Narın kilogramı, yaklaşık 2 lira 25 kuruşa satılıyor.

ÖZELLİKLERİYLE TERCİH NEDENİ

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli'de Hicaz narının akıllı tarım uygulamalarıyla sertifikalı üretildiğini belirterek, "Hijyenik, güvenilir ve katkısız üretildiği için dünyada aranılan marka haline gelmiştir. Hasat edilen narın yüzde 80'i ihracata gidiyor. Narın çiçeklenme döneminde aşırı yağışlardan dolayı, bu yıl geçen yıla göre rekoltede yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Ancak kalitede hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Sadece rekoltede düşüş bekliyoruz. Bizim bölgemize has olan mikro-klima iklim özelliğiyle narımızın içindeki taneleri iri, çekirdeği küçüktür, dayanıklılığıyla tercih edilir" dedi.

BİRLİK OLUP ARACIYI DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Mahalledeki üreticilerin birlik olmasıyla 2015'te kurulan Kocadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı, kendisi de nar üreticisi olan Feridun Özkan, 'Birlikte üretim modeli' oluşturduklarını ifade ederek, "Birlikte üretim modeliyle, pazarlama sıkıntımızı tamamen ortadan kaldırdık. Daha önce çiftçiler, kendi başlarına komisyoncuyla baş başa kalıyordu, zorluk çekiyorlardı. Hiçbir şekilde anlaşma, sözleşme yoktu. Kooperatifin kurulmasıyla, üretici şimdi çok rahat. Üretici ürününü teslim ediyor, geri kalanını kooperatif hallediyor. Ödeme garantili, teminatlı şekilde çiftçiye sağlıyor. Çevre köylerden de kooperatife katılmak istiyorlar. Bu noktaya birlikte üretim, birlikte pazarlama modeliyle geldik. 104 üye var" diye konuştu.

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
Bu festival çok tatlıBu festival çok tatlı
Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulunduAmasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 21 Eylül'de yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı

İstanbul'da dehşet anları!

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Aralarında polisler de var

Tutuklandılar! Aralarında polisler de var

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.