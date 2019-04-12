Denizli'nin Honaz ilçesinde seçim yenilenecek

Denizli'nin Honaz ilçe Belediye Başkanlığı seçimi, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı itiraz sonucu iptal edildi. Seçim, 2 Haziran'da yenilenecek.

Honaz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı. AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark da 3'e düşmüştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark 1'e inmişti.

AK Parti, bu kez seçimde oy kullanmaması gereken 'kısıtlı' 5 kişinin oy kullandığını gerekçe gösterip, YSK'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK, Honaz ilçesindeki seçimleri iptal edip, seçimin yenilenmesine karar verdi. Honaz ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

