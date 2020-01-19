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  4. Denizli'nin ikinci beyaz cenneti kayak merkezinde sömestir yoğunluğu

Denizli'nin ikinci beyaz cenneti kayak merkezinde sömestir yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'deki önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE'deki önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Karnelerini alan ve tatile girmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, 2 bin 420 metre rakımlı kayak merkezinde kaymanın tadını çıkardı.
Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Karnelerini alan öğrenciler, aileleriyle birlikte 2 bin 420 metre yükseklikteki kayak merkezinin yolunu tuttu. Toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 4 piste sahip tesiste telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapanlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçirdi. Şehir merkezine 85 kilometre mesafede, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu kayak merkezi, şehir dışından da yoğun ziyaretçi aldı. Özellikle hafta sonu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenleri ağırlayan ve kentin ikinci beyaz cenneti olarak nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi'nde, nisan ayına kadar yoğunluğun süreceği belirtildi.
BİR GÜNDE 10 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI
Denizli Kayak Merkezi sorumlusu ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, tesisin özellikle Ege Bölgesi'ndeki kentlerden yoğun ziyaretçi aldığına dikkati çekerek, "Ege Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kar kalitesi ve pistleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Buraya gelenler, telesiyeje binip kayak, snowboard ve kızak yapabiliyor. Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yoğun bir hafta sonu geçiriyoruz. Bugün 10 bin kişiyi ağırladık. Bu yoğunluğun okullar açılıncaya kadar devam etmesini bekliyoruz. Ziyaretçilerin ilgisinden oldukça memnunuz. Vatandaşlarımızı karın tadını çıkarmak için tesisimize bekliyoruz" dedi.
'KAR KALİTESİ ULUDAĞ İLE AYNI'
Kayak merkezinin ziyaretçilerinden Ayşe Çetin, yarıyıl tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte kent merkezinden geldiklerini dile getirip, "Burada çok güzel bir atmosfer var. Çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmek isteyen aileler kesinlikle kayak merkezine gelmeli" diye konuştu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kızak yapanlardan Davut Arılık, "Yarıyıl tatilinin başlamasıyla kendimizi buraya attık. Ailemle birlikte son derece güzel vakit geçirdik" diye konuştu. Ankara Üniversitesi öğrencisi Cansu Arılık, "Tatile girer girmez buraya geldik. Doğası harika. Burada her şey çok güzel. Kayak yapmak çok eğlenceliydi" dedi.
Bursa'dan gelen İbrahim Can Çetin ise Denizli Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini, kar kalitesinin Uludağ ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

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