Denizli'nin ocak ayı ihracatı arttı

DENİZLİ (AA) - Denizli'den ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılın ilk ayında hem ülkede hem de DENİB ve Denizli ihracatlarında artış yaşandığını kaydetti.

Geçen yıl haziran ayından beri sürekli artan ihracatın, yükseliş performansını sekizinci aya taşıdığını aktaran Memişoğlu, "En çok ihracat yaptığımız ilk beş ülke arasında üçüncü sırada bulunan ABD'ye ihracatımız, 2020 yılında pozitif ayrışarak yüzde 10,7 oranında artmıştı. Pandemi dönemine rağmen geçtiğimiz sene ulaşılan bu değer, ABD'nin ihracatımız açısından ne denli önemli bir pazar olduğunu gösteriyor. Ocak ayında ise ABD'ye gerçekleştirdiğimiz ihracat, 2020 Ocak ayına kıyasla yüzde 69 artarak 25,3 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Denizli'den ocak ayında yapılan ihracatın 2020 Ocak ayına göre ise yüzde 13,4 artarak 294 milyon dolara ulaştığını kaydederek, ihracat sıralamasındaki lider konumda bulunan İngiltere'ye olan ihracatın ise yüzde 4 artarak 30,3 milyon dolara yükseldiğini belirtti.