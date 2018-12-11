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Denizlispor amigosunun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 20:34 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, restoranda müşteriyle müzisyen arasında çıkan silahlı kavgada Denizlispor amigosu Haydar Varan'ın öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Resul Aygün, tutuklandı.

Denizlispor amigosunun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, restoranda müşteriyle müzisyen arasında çıkan silahlı kavgada Denizlispor amigosu Haydar Varan'ın öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Resul Aygün, tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi saat 23.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki restoranda meydana geldi. Müzisyen Seyhan D. (48) ile alkol alan müşteriler Resul Aygün, T.G., Y.Y., A.A., M.Ö. ve M.D. arasında iddiaya göre küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma Seyhan D. ile Resul Aygün. arasında büyüyerek, kavgaya dönüştü. Seyhan D., restoranın mutfağına giderek iddiaya göre kendini savunmak için bıçak aldı. Bu sırada peşinden giden Resul Aygün yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Müzisyen Seyhan D. bacağından yaralanırken seken kurşunlardan biri mutfakta çalışan Denizlispor amigolarından Haydar Varan'ın göğsüne isabet etti. Varan ve Seyhan D. hastanede tedaviye alındı. Varan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Seyhan D.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Varan'ın cenazesi ertesi gün ise kentte Denizlispor taraftarlarının da katılımıyla toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Resul Aygün, T.G., Y.Y., A.A., M.Ö. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden T.G., Y.Y., A.A. ve M.D. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Resul Aygün. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Denizlispor amigosunun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandıDenizlispor amigosunun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandıDenizlispor amigosunun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

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