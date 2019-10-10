Denizlispor'dan Christoph Daum! İşte detaylar

Denizlispor'da öncesi yerli bir teknik direktör... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor'da futbol şube sorumlusu Ali Fırat, Alman teknik adam Christoph Daum'un ilgilendikleri teknik direktörler arasında bulunmadığını ifade etti.
Yeşil-siyahlılarda Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim konusunda çalışmalar devam ediyor. Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok teknik adamla temasta olduklarını belirtti.
CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?
Christoph Paul Daum (d. 24 Ekim 1953, Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya), Alman teknik direktör ve eski futbolcudur. Romanya Millî Futbol Takımının teknik direktörü.
Daum, futbola 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Bir sezon burada futbol oynadıktan sonra 3 sezon boyunca Eintracht Duisburg forması giydi. 1975'te 22 yaşındayen Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise final maçında forma giymemişti. O sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.
Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 3 kez lider girdiği son haftalarda şampiyonluğu kaybetmiştir. 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetmiştir.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
1981-1986 – 1. FC Köln II
1986-1990 – Köln
1990-1993 – Stuttgart
1994-1996 – Beşiktaş
1996-2000 – Bayer Leverkusen
2001-2002 – Beşiktaş
2002-2003 – Austria Wien
2003-2006 – Fenerbahçe
2006-2009 – Köln
2009-2010 – Fenerbahçe
2011-2011 – Eintracht Frankfurt
2011-2012 – Club Brugge
2013-2014 – Bursaspor
2016-Romanya Milli Futbol Takımı
İlgilendikleri teknik direktörler arasında Tolunay Kafkas'ın da bulunduğunu kaydeden Fırat, "Herhangi bir anlaşma henüz söz konusu değil. Yabancı teknik direktör düşünmüyoruz. Bizim tercihimiz yerli teknik direktörden yana. Milli maç arasında, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde bu konuyu neticelendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.
Bu arada Yücel İldiz'in yardımcısı antrenör Feyyaz Uçar'ın da takımdan ayrıldığı öğrenildi. Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü yapacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına kulüp antrenörleri Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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