Denizlispor'dan Christoph Daum! İşte detaylar

Daum, futbola 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Bir sezon burada futbol oynadıktan sonra 3 sezon boyunca Eintracht Duisburg forması giydi. 1975'te 22 yaşındayen Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise final maçında forma giymemişti. O sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.

Yeşil-siyahlılarda Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim konusunda çalışmalar devam ediyor. Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok teknik adamla temasta olduklarını belirtti.

Denizlispor'da öncesi yerli bir teknik direktör... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor'da futbol şube sorumlusu Ali Fırat, Alman teknik adam Christoph Daum'un ilgilendikleri teknik direktörler arasında bulunmadığını ifade etti.

Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 3 kez lider girdiği son haftalarda şampiyonluğu kaybetmiştir. 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetmiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1981-1986 – 1. FC Köln II

1986-1990 – Köln

1990-1993 – Stuttgart

1994-1996 – Beşiktaş

1996-2000 – Bayer Leverkusen

2001-2002 – Beşiktaş

2002-2003 – Austria Wien

2003-2006 – Fenerbahçe

2006-2009 – Köln

2009-2010 – Fenerbahçe

2011-2011 – Eintracht Frankfurt

2011-2012 – Club Brugge

2013-2014 – Bursaspor

2016-Romanya Milli Futbol Takımı

İlgilendikleri teknik direktörler arasında Tolunay Kafkas'ın da bulunduğunu kaydeden Fırat, "Herhangi bir anlaşma henüz söz konusu değil. Yabancı teknik direktör düşünmüyoruz. Bizim tercihimiz yerli teknik direktörden yana. Milli maç arasında, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde bu konuyu neticelendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Bu arada Yücel İldiz'in yardımcısı antrenör Feyyaz Uçar'ın da takımdan ayrıldığı öğrenildi. Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü yapacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına kulüp antrenörleri Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

