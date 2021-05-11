Denizlispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Denizli GS maçı kaç kaç?

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ise puan kaybı yaşamasını bekleyecek olan Galatasaray, ligden ilk düşen takım Denizlispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Hiçbir şekilde puan kaybı şansı olmayan Galatasaray, şampiyonluk için canla başla savaşacak…
Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30’da beIN Sports'tan yayınlanacak.
Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan Galatasaray, 6 beraberlik, 24 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde yer alıyor.
Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.
ŞAMPİYONLUK UMUTLARI İÇİN GÖZLER RAKİPLERDE OLACAK
Süper Lig'de 40. haftada sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.
Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Galatasaray'ın Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda sıralamada önündeki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek.
MOHAMED BELİRSİZ
Galatasaray’da 3 oyuncu Denizlispor'a karşı forma şansı bulamayacak.
Sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'nun dışında sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ile karantina süresi biten Peter Etebo kamp kadrosuna alınmadı.
Dün takımdan ayrı çalışan Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim ile kulüp doktoru Yener İnce’nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek oyuncunun, kadroya alınıp alınmayacağı konusunda yapılacak tedaviye göstereceği cevaba göre karar verilecek.
Galatasaray'da müsabaka öncesinde Ryan Donk, Arda Turan ve Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
SON 7 MAÇINI DA KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi.
Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, ardından çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Son 4 müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.
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