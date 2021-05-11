Denizlispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Denizli GS maçı kaç kaç?

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ise puan kaybı yaşamasını bekleyecek olan Galatasaray, ligden ilk düşen takım Denizlispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Hiçbir şekilde puan kaybı şansı olmayan Galatasaray, şampiyonluk için canla başla savaşacak…

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30’da beIN Sports'tan yayınlanacak.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan Galatasaray, 6 beraberlik, 24 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde yer alıyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARI İÇİN GÖZLER RAKİPLERDE OLACAK

Süper Lig'de 40. haftada sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.