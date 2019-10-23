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Denizlispor Yönetimi'nin basın toplantısına silahlı kişilerce baskın girişimi  

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, son olarak Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor'da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olay yaşandı.

Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, son olarak Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor'da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olay yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi, toplantıya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan Urkay ve beraberindekiler gözaltına alınırken bir kişinin belinde silah olduğu, olay esnasında silahına davranmaya çalıştığı görüldü.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi toplantıya katılmak istedi.
Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren Başkan Ali Çetin, insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın meydana geldiğini ifade ederek, Toplantıya girmek isteyen bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahçup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz dedi.

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