Denizli'ye FETÖ'den 9 kişi tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, pazar günü, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında ByLock kullanan kişilerin de olduğu belirtilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

