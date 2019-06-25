Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde temizlik malzemesi ticareti yapan Murat Kara (23), Fildişi Sahili'nde markette tanıştığı N'zore Vanessa (24) ile memleketinde evlendi.

Murat Kara, 1,5 yıl önce annesi ve kardeşiyle birlikte Fildişi Sahili'nde ticaret yapan babası Hikmet Kara'nın yanına yerleşti. Murat Kara, Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abidjdan'da markette çalışan N'zore Vanessa ile tanıştı. Kara, Fransızca bilmemesine rağmen telefondaki çeviri programları ve çevresindeki yabancı dil bilenler aracılığıyla Vanessa ile görüşmeyi sürdürdü. Vanessa ile arkadaşlığı aşka dönüşen Murat Kara, evlilik teklif etmeye kara verdi. Bu sırada babası Hikmet Kara, 14 Mart tarihinde, sivrisinek sokması sonucu sıtmadan kaybetti. Ağabeyi Ali Kara ise bu hastalık nedeniyle tedaviye alındı.

Bu sürede Kara ailesinin en büyük destekçisi N'zore Vanessa oldu. Kara, o dönemde Türkiye'ye kesin dönüş kararı aldı. Türkiye'ye dönen Kara ile ülkesinde kalan Vanessa görüşmeyi sürdürdü. İkili bir süre sonra da evlilik kararı aldı. Kara'nın telefondaki evlilik teklifini kabul eden ve Türkiye'ye gelen Vanessa, Müslüman olmaya da karar verdi.

Çift, bugün de Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'ndeki düğün salonunda nikah masasına oturdu. Vanessa ve Kara, kıyılan nikahla dünya evine girdi. Afrikalı gelin, ailesi ve davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Damadın yakınları ve arkadaşları tarafından 'Zeynep' ismiyle çağrılan N'zore Venessa, eşini ilk kez çalıştığı markette gördüğünü belirterek, "Eşim tavuk almak için markete gelmişti. Beni görüp hoşlanmış. Benden telefon numaramı istedi. Ben de verdim. İlk görüşte aşık oldum. Bir Türk ile evlenmek hiç aklımda yoktu. Eşimi çok seviyorum" dedi.

'BABAM BİZE TERCÜMANLIK YAPTI'

Damat Murat Kara, eşiyle babası sayesinde iletişim kurduğunu belirtip, "Onu ilk gördüğümde aşık olmuştum. Babam konuşmamıza yardımcı oldu ve tercümanlık yaptı. Ondan sonra sık sık görüşmeye başladık. Babamı kaybetmeden önce hastanede sürekli bizim yanımızda kaldı ve bize yardım etti. Babam, ölüm döşeğindeyken evlenmemizi istediğini söylemişti. Bunu vasiyet olarak kabul ettim. Eşimi çok seviyorum. Bir şekilde anlaşıyoruz. Çat pat ya da vücut diliyle anlaşmaya çalışıyoruz. Eşim, Müslümanlığı seçti, burada Türkçe öğrenecek. Kendisi Türk vatandaşlığına geçip, çok sevdiği 'Zeynep' ismini alacak" diye konuştu.

Anne Meryem Kara ise buruk mutluluk yaşadığını, eşini kaybetmesinin üzüntüsünü hala üzerinden atamadığını söyledi. Geliniyle çok iyi anlaştığını belirten Meryem Kara, "O artık ailemizden biri oldu. Oğlumla mutlu bir evlilikleri olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Nikahları kıyılan çiftin, damadın babasını kısa bir süre önce kaybetmiş olması nedeniyle düğün yapmayacakları belirtildi.