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Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu 'Çako' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Denizli'ye gelenlerin bulunduğu 2 otomobilde 'Çako' adlı eğitimli polis köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 830 gram 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu 'Çako' buldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- İSTANBUL'dan Denizli'ye gelenlerin bulunduğu 2 otomobilde 'Çako' adlı eğitimli polis köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 830 gram 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye 2 otomobille uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Polise yakalanmamak için birinin öncülük yapacağı belirlenen otomobillerin plakaları tespit edildi. Narkotik Polisi, ilk olarak öncü olarak gelen otomobili durdurup, içindeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 7 gram 'skunk' adlı uyuşturucu bulundu. İlk otomobildekilerin yakalandıklarından habersiz kente giriş yapan ikinci otomobil de Aydın- Denizli Karayolu üzerinde durduruldu. Eğitimli dedektör köpek 'Çako' ile yapılan aramada, otomobilin ön kaput kısmına gizlenmiş halde 1 kilo 823 gram 'skunk' bulundu. İkinci otomobildeki 2 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturuculara el konulurken gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MART AYINDA 19 TUTUKLAMA
Öte yandan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonları ile ilgili yazılı açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:
"Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde toplam 2 kilo 183 gram skunk, 1 kilo 321 gram esrar, 68 gram eroin, 79 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçlarından 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı."

FOTOĞRAFLI

Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu 'Çako' bulduDenizli'ye getirilen uyuşturucuyu 'Çako' bulduDenizli'ye getirilen uyuşturucuyu 'Çako' buldu

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