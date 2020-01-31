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  4. Denizli’ye kar düştü, ekipler sabaha kadar mücadele etti

Denizli’ye kar düştü, ekipler sabaha kadar mücadele etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalar başlatıldı.

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalar başlatıldı. Pamukkale Belediyesi ekipleri Güzelpınar, Akdere ve Kurtluca mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolların açık kalması için yoğun çaba harcadı.
Pamukkale Belediyesi ekipleri dün akşam saatlerinde 1200 metre yükseklikte olan mahallelerde kar ile mücadele etti. Kar yağışında göreve hazır olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Pamukkale’nin Güzelpınar, Akdere ve Kurtluca mahallelerini birbirine bağlayan yolların kapanmaması için ekipler yoğun çaba harcadı. 1 kar küreme, 1 kepçe, 1 tuzlama aracı ve 10 kişilik ekip bu mahallelerde ulaşımın aksamaması için saatler süren çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler muhtemel ihbarlar için gece nöbet tuttu
Kar yağışında çalışan ekipler yolları açık tuttu. Ekipler hiçbir olumsuzluğun yaşanmasına izin vermedi. Ekipler gelmesi muhtemel ihbarlar için de gece boyunca nöbet tuttu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin birçok mahallesinin yüksek rakımlı bölgelerde yer aldığını ifade ederek, “Bazı mahallelerimiz 1200 metreden daha yüksek yerde. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz kar yağışında hemen harekete geçerek bu bölgedeki tüm yolların açık kalması için yoğun çalışmalar yaptı. İlçemizde kar yağışından dolayı yol kapanmadı. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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