Denizli'ye mevsimin ilk karı yağdı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bugün hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Denizli'de, yüksek kesimlere kar yağdı. Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü. Kentin önemli turizm noktalarından biri olan Bağbaşı Yaylası da kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bağbaşı Yaylası'nda bungalov evlerin çatısı ve ağaçlarda kar tabakası oluştu.

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