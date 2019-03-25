DENİZLİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli'ye son 17 yılda toplam 22,7 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Bakan Selçuk, Denizli Valiliğini ziyaret etti.

Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayisiyle, ticaretiyle ve turizmiyle öncü şehirlerden Denizli'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Selçuk, Bakanlığın ilk günden itibaren 30 personel ve 8 araçla sahada olduğunu aktardı.

Depremden etkilenen vatandaşlara tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Selçuk, "Denizli mermer, taş ticaretinin yanı sıra turizmde de ön sıralarda yer almakta. Denizli'ye son 17 yılda toplam 22,7 milyar lira yatırım yapıldı. Bakanlığımız alanında yapılan yatırım miktarı 3 milyar lirayı geçti. Sosyal yardımlar alanında 2018 yılında yaklaşık 27 bin aile yararlandı. 17 yılda sosyal yardım alanında 1,4 milyar lira kaynak aktardık." diye konuştu.