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Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 05:11 | Son Güncelleme

"Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun" - "Bir NATO müttefiki yalnız bırakıldı. Bu, 4 milyon mültecinin sorumluluğunu alan ve 40 yıldır PKK/YPG tarafından terör saldırılarına maruz kalan bir NATO müttefiki"

LAHEY (AA) - Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, "Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun. Terör, terördür. Düşmanının düşmanı da arkadaşın değildir." dedi.

Kuzu, Temsilciler Meclisi'nde çarşamba akşamı geç saatte yapılan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili oturumda konuşma yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın Kürt halkına karşı bir saldırı olmadığına vurgu yapan Kuzu, "Hollanda halkının çoğu, Türkiye'de 20 milyon Kürt halkının Türk halkı ile birlikte yüzlerce yıldır barış ve huzur içerisinde yaşadığını bilmiyor. Buna rağmen bunun Kürtlere karşı bir saldırı olduğu haberlerini görüyorum. Bazı medya kuruluşları ve bazı siyasetçiler insanları bunun farklı olduğuna inandırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

- "Terör, terördür. Düşmanının düşmanı, arkadaşın değildir"

Kuzu, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlar ile tehdit etme yerine bölgede barış ve huzurun gelmesi için müttefiki ile birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun. Terör, terördür. Düşmanının düşmanı, arkadaşın değildir." diye konuştu.

Hiç bir meslektaşından Suriye'deki yıkımın nasıl oluştuğuna dair bir konuşma duymadığına dikkati çeken Kuzu, şunları kaydetti:

"Bu, petrol çıkarları için yalanlara dayanan bir savaş olan Batı'nın Irak'a kirli işgali ile başlamamış mıydı? Bu kirli savaş sonrası Batı, hırsız gibi Irak'tan çekilip, DEAŞ'ın oluşmasına sebep olmamış mıydı? Batı, 2011'de Suriyeli göstericilerin Halep'te bir cuma namazı sonrası Esed'e karşı isyan başlatması sonrası Suriye için demokrasi sözü vermemiş miydi? Batı, Esed'in kendi halkını kimyasal silahlarla öldürdüğünde neredeydi? Nihayetinde bütün dünya Suriye'ye gelmişti fakat bu, Suriye halkı ve özellikle de bölgedeki güvenlik ve istikrar için değildi. Bu arada yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve yaklaşık 7 milyon insan mülteci konumuna düştü."

Kuzu, Hollanda ve Batı'nın Suriye'yi bombaladığını ve daha sonra mültecileri ülkelerine almamak için Türkiye ile bir anlaşma yaptığını dile getirdi.

- "Hollanda neden bu teröristleri kucaklıyor?"

Hollanda hükümetinin, AB'nin, ABD'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un geçen sene yaptığı bir açıklamada YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu söylediğini hatırlatan Kuzu, şöyle devam etti:

"Bir NATO müttefiki yalnız bırakıldı. Bu, 4 milyon mültecinin sorumluluğunu alan ve 40 yıldır PKK/YPG tarafından terör saldırılarına maruz kalan bir NATO müttefiki. Peki arkadaşların ne yapıyorlar? Trump'un da itiraf ettiği gibi, PKK/YPG terör örgütünü silahlandırıyorlar. Hollanda neden bu teröristleri kucaklıyor? PKK'nın yıllardır Türkiye'de yaptığı terör saldırıları ile ölümlere sebep olduğunu bilmiyorsunuz. Buna karşı bir ülkenin önlem alması tuhaf mıdır?"

Kuzu, Hollanda’da yaşayan yarım milyon Türk'e, ülkedeki siyasetçilerin ve medyanın fikirlerini benimsemedikleri takdirde ülkeye sadık olmadıkları damgası vurulduğuna işaret ederek, "Bu insanlar bunu kabul etmiyor. Bu insanların da kendi ifade özgürlükleri var ve neden bunu ifade etmesinler." dedi.

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Barış Pınarı Harekatı Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu Hollanda PKK/YPG Temsilciler Meclisi terör

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