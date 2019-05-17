DENK partisi Milletvekili Kuzu serbest bırakıldı

Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı.

Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında tutulan Tunahan Kuzu serbest bırakıldığını duyurdu.

Filistin bayrağı taşıyan Kuzu, Kudüs’te cuma namazı sonrası, zorunlu göçün 71. yılı münasebetiyle düzenlenen "Nakba" etkinliğine katılmak için Filistin’de bulunuyordu. İsrail polisi, Kuzu’yu etkinliğe giderken gözaltına alınmıştı.

