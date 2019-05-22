Denk Partisinden AP seçimlerinde aşırı sağa karşı mücadele çağrısı

ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, seçmenleri 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde birlik olup aşırı sağa karşı mücadele etmeye çağırıyor. Denk Partisinin AP seçimleri liste başı adayı Ayhan Tonca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sağın son yıllarda sadece Hollanda'da değil diğer Avrupa ülkelerinde de yükselişte olduğunu anımsatarak, "Avrupa'da aşırı sağ grupların bir araya gelme çabasında olduğu gibi biz de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bizim gibi düşünen çok sayıda partiler ile birlikte olup aşırı sağa karşı topyekun mücadele vermemiz lazım." dedi. Göçmen kökenli seçmenlerin 23 Mayıs'ta seçim sandığına giderek birey olarak bu mücadeleyi göstermeleri gerektiğine işaret eden Tonca, "Biz Denk Partisi olarak AP'ye vekil gönderdiğimiz zaman bunların karşısında en azından dik durup karşılık verebilmemiz lazım. Aksi takdirde Bosna'da yaşanan dramı çok yakın bir zaman içerisinde Batı Avrupa'da da yaşama ihtimalimiz var. Bunun olmayacağına dair hiçbir garantimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Tonca, aşırı sağ partilerin, İslam düşmanlığı, ırkçılık, beyaz ırkın üstünlüğü düşüncesi ile Avrupa'yı yeniden inşa etmek istediklerine dikkati çekerek, "Bunların ortak noktaları ise AB'den ayrılmak. Aşırı sağ partiler AB'deki kanunları bertaraf edip kendi kanunları ile aşırı sağ düşünceleri inşa etmek istiyorlar. Eğer sağ gruplar Avusturya gibi diğer ülkelerde de iktidara gelirler ise hem Müslümanları hem de azınlıkları zor günler bekliyor." ifadesini kullandı. Aşırı sağ grupların eylemlerinin sözlüden fiili eylemlere dönüşmeye başladığını vurgulayan Tonca, şu sözlerle devam etti: "Aşırı sağ gruplar fiili eylemler yapmak için eğitim kampları düzenliyor. Bu da aşırı sağ grupların sistemli bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Bunun örneklerini tarihte gördük ve biz tarihin bu şekilde tekerrür etmesini istemiyoruz. Bu yüzden bunlara hep birlikte dur demek mecburiyetindeyiz. Bunu özellikle demokratik hakkımız olan seçim sandığına da yansıtmalıyız." Tonca, seçmenler sağa kaydığı için diğer partilerin de siyasetini sağa yönelttiğini ifade ederek, "Diğer partilerde sağ partilerin söylemlerini yavaş yavaş uygulamaya başladılar, bu da son derece tehlikeli bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.