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Denk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu adayı Tonca’dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

23 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Denk Partisi’nin liste başı adayı olan Ayhan Tonca, “Avrupa’daki aşırı sağ partilerin tehlikeli yükselişine dur demek için Denk’in AP’de olması gerekir” dedi.Hollanda’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi’nin, 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki liste başı adayı Ayhan Tonca, yaklaşan seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

23 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Denk Partisi’nin liste başı adayı olan Ayhan Tonca, “Avrupa’daki aşırı sağ partilerin tehlikeli yükselişine dur demek için Denk’in AP’de olması gerekir” dedi.
Hollanda’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi’nin, 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki liste başı adayı Ayhan Tonca, yaklaşan seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Denk Partisi’nin Avrupa’da yaşayan azınlık gruplar için öneminden bahseden Tonca, aşırı sağ grupların ve partilerin Avrupa’daki tehlikeli yükselişi hakkında konuştu.
Avrupa genelinde aşırı sağ partilerin tehlikeli yükselişinin azınlık gruplara zarar vereceğini belirten Tonca, “Almanya’da 12 yaşındaki bir kız çocuğu başı örtülü bir şekilde sokakta yürürken bir Alman vatandaşı gelip başının örtüsünü aşağı indiriyor ve ona ’Almanya’da 12 yaşında bu şekilde nasıl sokakta dolaşabilirsin’ diyor. Bu da gösteriyor ki sağ partiler artık sadece söylemlerle yetinmeyip işi eylemlere dönüştürüyor. Sağ gruplara ve siyasi partilere baktığımız zaman Avrupa’da bir birlik kurmak için hedeflerini geliştirmişler ve bütün Avrupa’daki aşırı sağ partilerle bir birliktelik kurmak istiyorlar. Bu birlikteliğe bir dur demek için Denk’in mutlak bir şekilde Avrupa Birliğinde olması gerekiyor. Hollanda’da yaşayan seçmenlerimize şunu söylüyorum. 23 Mayısta oyumuzu mutlaka kullanmalıyız. Belki de bugünler bizlerin iyi günleridir. Aşırı sağ partiler yüzünden son derece tehlikeli ve demokrasiyi, haklarımızı tehlikeye atacak günler bizi bekliyor. Bu yüzden 23 Mayısta mutlaka sandığa gitmeli ve Denk Partisi’ne oyumuzu vermeliyiz” diye konuştu.

“Denk Partisi olarak 4’üncü kez tarih yazmaya hazırlanıyoruz”
Kuruldukları günden bu yana birçok tarihi başarıya imza attıklarını söyleyen Ayhan Tonca, "Denk Parti olarak 2017 yılında Turhan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından kurulmuş genç bir partiyiz. Arkadaşlar 2017 yılında partiyi kurduktan hemen sonra seçimlere katıldı. Bu seçimde Hollanda’da ilk defa bir tarih yazıldı. Henüz yeni kurulmuş olan bir parti 3 milletvekili çıkararak büyük bir başarı elde etti. Ardından ikinci tarihi başarımız olarak, 2018 yılına gelindiğinde belediye seçimlerine katılım yapıldı ve Denk Partisi 13 belediyede 30’un üzerinde belediye meclis üyesi çıkardı. Üçüncü tarihi başarımız ise iki ay önce Hollanda’da yapılan eyalet seçimleri oldu. Bu seçimde de 4 eyalette 4 vekil çıkartıldı. Ve son olarak 23 mayısta Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu seçimde liste başı adayı olarak 4’üncü kez tarih yazmaya hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Azınlıkların haklarını savunulabilecek başka bir parti yok”
Avrupa’da yaşayan azınlıkların haklarının savunulabilmesi için Denk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu’nda bulunması gerektiğini söyleyen Tonca, “Denk Partisi eşitlik taraftarı bir partidir. Avrupa ve Hollanda’da aşırı sağ grupların artmasıyla, orada yaşayan Türkler, Faslılar ve diğer azınlık grupları çok zor günler bekliyor. Bu sağ partiler İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı yapıyor. Denk Partisi’nin bütün meclislerde temsil edilmesi gerekir ki azınlık grupların haklarını savunabilsin. Hakların savunulabilmesi açısından Denk Partisi’nin Avrupa Parlamentosunda olması gerekiyor. Avrupa Parlamentosunda diğer partiler sağa doğru kaydığından bizleri, azınlık grupları temsil edebilecek Denk gibi başka bir parti bulunmuyor. Bu bağlamda temsil edilme konusunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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