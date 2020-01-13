Denktaş’ın ailesinden 'vefasızlık’ tepkisi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, bugün 8'inci ölüm yıl dönümünde anıldı. Denktaş'ın anıt mezarı bitirilemediği için anma töreni bu yıl da Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) anıtı önünde yapıldı. Denktaş'ın ailesi anıt mezarın tamamlanmamasına, 'büyük vefasızlık' diye tepki gösterdi.

Anıt önündeki törenin ardından ailesi ve ziyaretçiler Denktaş'ın naaşının bulunduğu ve yapımı devam eden anıt mezara giderek dua okudu. Denktaş'ın anıt mezarının yapımı bitmediği için fotoğraflarının yerde olduğu görüldü. Anıt Mezar'ın etrafında ise harabeyi andıran bir görüntü var.

Naaşın bulunduğu mezarı ziyaret edenler de, boş bir odada dua etti, çiçek bıraktı. Anıt mezarın 8 yıldır bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanmamasına Denktaş ailesi ise sert tepki gösterdi.

'İÇİMİZ PARÇALANIYOR'

Denktaş'ın kızı Ender Denktaş, babasının anıtının hala tamamlanmamasına, "Bu maneviyata artık sahip çıkılmalı. Liderimizi yakışır şekilde anıt mezara gereken önem gösterilmeli" diye tepki gösterdi.