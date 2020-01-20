Dental lazer nedir? Diş eti ön planda olanlar dikkat!

Bembeyaz ve düzgün sıralı dişler kusursuz bir gülüşün temelini oluşturuyor. Etkili bir gülümsemenin de, günümüzde kurulan iletişimde önemli yere sahip olduğu biliniyor. Fakat kusursuz gülümsemeyi oluşturan beyaz ve düzgün sıralı dişler bazen yetersiz kalabiliyor. Güzel bir gülümsemeye sahip olmak için, dişlere uyum sağlayan diş etlerine de sahip olmak gerekiyor. Konuşurken veya gülerken diş etlerinin fazla ön plana çıkması, gülümsemenin kalitesini düşürüyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur kolay bir şekilde uygulanan ve kusursuz bir gülümseme imkanı sunan dental lazer uygulamasını anlatıyor.

Estetik olarak görünüşten endişe duyulması, kişileri rahatça gülmekten alıkoyabiliyor. Gülümseme esnasında diş etlerinin fazla görünmesiyse bu estetik kaygıların başında geliyor. Bunun yanı sıra diş eti seviyelerindeki asimetriklik ve diş eti çekilmeleri gibi problemler de bu kaygıların yanında kendini belli edebiliyor. Dental lazer tedavi yöntemiyle diş eti problemleri kısa sürede kolayca tedavi edilebiliyor.