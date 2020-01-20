HABER
  4. Dental lazer nedir? Diş eti ön planda olanlar dikkat!

Dental lazer nedir? Diş eti ön planda olanlar dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

Dental lazer diş eti ön plana çıkanların imdadına yetişiyor. Dental lazer ile diş eti fazla olanlar ve gülüşünü kusursuzlaştırmak isteyenler amaçlarına ulaşabiliyor. Kısa sürede etkileyici bir gülüşe sahip olmak isteyenler için aranan çözümü sunan dental lazer nedir? Gülüşünde estetik kaygı yaşayanlar dental lazer sayesinde nasıl bir değişim yaşar? İşte dental lazer nedir ve dental lazer ile nasıl bir değişim sunulmaktadır sorularının yanıtı.

Bembeyaz ve düzgün sıralı dişler kusursuz bir gülüşün temelini oluşturuyor. Etkili bir gülümsemenin de, günümüzde kurulan iletişimde önemli yere sahip olduğu biliniyor. Fakat kusursuz gülümsemeyi oluşturan beyaz ve düzgün sıralı dişler bazen yetersiz kalabiliyor. Güzel bir gülümsemeye sahip olmak için, dişlere uyum sağlayan diş etlerine de sahip olmak gerekiyor. Konuşurken veya gülerken diş etlerinin fazla ön plana çıkması, gülümsemenin kalitesini düşürüyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur kolay bir şekilde uygulanan ve kusursuz bir gülümseme imkanı sunan dental lazer uygulamasını anlatıyor.

Estetik olarak görünüşten endişe duyulması, kişileri rahatça gülmekten alıkoyabiliyor. Gülümseme esnasında diş etlerinin fazla görünmesiyse bu estetik kaygıların başında geliyor. Bunun yanı sıra diş eti seviyelerindeki asimetriklik ve diş eti çekilmeleri gibi problemler de bu kaygıların yanında kendini belli edebiliyor. Dental lazer tedavi yöntemiyle diş eti problemleri kısa sürede kolayca tedavi edilebiliyor.

Estetik kaygıyı yok edin

DİŞ ETLERİNİN ÖN PLANDA OLMASI ESTETİK KAYGIYA NEDEN OLUYOR

DİŞ ETLERİNİN ÖN PLANDA OLMASI ESTETİK KAYGIYA NEDEN OLUYOR
Gülümseme sırasında dişlerden çok diş etleri ön planda olduğunda, gülüşün kalitesi düşüyor. Bu da estetik açıdan memnuniyetsizliklerin yaşanmasına sebep oluyor. Diş eti çok önde olan hastalara, diş eti seviyelerinde düzenlemeler yapılabiliyor. Daha önce cerrahi yöntemlerle yapılan bu işlem, artık dental lazer tedavi yöntemiyle daha pratik şekilde hastaya uygulanıyor.

DİŞ ETLERİNİN FAZLA GÖRÜNMESİ PSİKOLOJİK PROBLEMLERE YOL AÇABİLİYOR

DİŞ ETLERİNİN FAZLA GÖRÜNMESİ PSİKOLOJİK PROBLEMLERE YOL AÇABİLİYOR
Estetik kaygılar zamanla kişilerde psikolojik sorunların oluşmasına neden olabiliyor. Diş etlerinde bulunan şekil bozuklukları ya da normalinden uzun diş etlerine sahip olmak kişilerin psikolojisine olumsuz etki edebiliyor. Gülüş sırasında diş etlerindeki problemlerin yanı sıra, aynı zamanda sigara kullanımına bağlı sarılıklar ya da renklenmeler de kişinin gülümserken kendini rahatsız hissetmesine neden olabiliyor. Bütün bu sorunlar günümüzde dental lazer tedavi yöntemiyle pratik bir şekilde çözülebiliyor.

DİŞ ESTETİĞİNDE LAZER TEDAVİYLE KISA SÜREDE ÇÖZÜM

DİŞ ESTETİĞİNDE LAZER TEDAVİYLE KISA SÜREDE ÇÖZÜM
Diğer tedavilere göre daha konforlu bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilen dental lazer uygulamaları, birçok diş probleminin çözümünde kullanılabildiği gibi diş eti problemlerinin çözümünde de yüksek başarıların yakalanmasını sağlıyor. Hastaların istedikleri gülüşe ulaşmalarını sağlayan lazer tedavi, diş ve diş eti problemlerinin kısa sürelerde çözülmesine yardımcı oluyor. Dental lazerle, hastalar tedavileri sırasında herhangi bir acı, ağrı ya da baskı hissetmeden tedavi ediliyor. Bu yöntem ile ayrıca diş etlerinin seviyeleri hastanın isteğine göre şekillendirilebiliyor.

PROBLEMLİ DİŞ ETLERİNDEN KISA SÜREDE KURTULUN

PROBLEMLİ DİŞ ETLERİNDEN KISA SÜREDE KURTULUN
Dental lazer tedavisinde öncelikle, diş ve diş eti arasında bulunan ve cep olarak adlandırılan alanın uzman hekim tarafından ölçülmesi gerekiyor. Daha sonra fazlalık olarak değerlendirilen kısımlar lazer yöntemiyle kesiliyor. Korkutucu veya zor olduğu düşünülen bu işlem aslında anestezi uygulanmadan, 15-20 dakika gibi çok kısa sürelerde yapılabiliyor. Konforlu bir uygulama olmasının yanı sıra, işlem sonrasında hasta 1 veya 2 hafta içerisinde iyileşmeye başlıyor. Bu sebeple dental lazer tedavisi uygulandıktan sonra günlük hayata dönmek hasta için kolay hale geliyor.

DENTAL LAZER TEDAVİSİ KALICI ETKİYE SAHİP

DENTAL LAZER TEDAVİSİ KALICI ETKİYE SAHİP
Hastanın çene gelişimi tamamlandıktan ve hekimin önerdiği kurallara uyulduktan sonra dental lazer tedavisi genel olarak kalıcı bir etkiye sahip oluyor. Bu nedenle tedavinin 18 yaşını geçmiş tüm hastalara uygulanabildiği ve başarılı olduğu belirtiliyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diş Eti diş eti estetik dental lazer

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da inanılmaz olay! Safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı

Manisa'da inanılmaz olay! Safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı

Meme kanserinden korunma yolları! Meme kanserinde elle kontrol

Ayna karşısında bunu yaparsanız...

İlaç almak için eczaneye gitti, büyük şok yaşadı

İlaç için eczaneye gitti, şoke oldu

'Yeni virüs' bulaşanların sayısı 200'ü aştı!

'Yeni virüs' bulaşanların sayısı 200'ü aştı!

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı (Uyuz nasıl bulaşır, uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?)

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.