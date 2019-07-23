HABER

Dentapol Kırıkkale’de açılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Entamed Group’ un premium segmentteki markası Dentapol Kırıkkale’de kapılarını gülümsemeye açıyor.

Dentapol Kırıkkale’de açılıyor

Entamed Group’ un premium segmentteki markası Dentapol Kırıkkale’de kapılarını gülümsemeye açıyor. Entamed Group 8.şubesini Kırıkkale’de seçkin davetlilerin, ünlü simaların ve halkın katılımıyla gerçekleştirecek.
Kırıkkale ve ülke çapında çok iyi tanınan medyatik Dişhekimi Murat Öztürk yönetimindeki ekibi uzun yıllardır bölgede hizmet veriyor.
2018 yılında zincirleşme ve Türkiye’ de büyüme kararı alan Entamed GROUP daha fazla hastalarının gülümsemesini sağlamak için yaklaşık 22 yıldır hizmet veriyor. 22 yıl önce Ankara Tunalı Hilmi’de başlayan serüven yıllar içinde ilkeli, güler yüzlü hizmet ve koşulsuz hasta memnuniyeti politikası sayesinde hastaları tarafından güven duyulan marka haline geldi.
Yurt dışında sağlık turizmine devam eden Entamed Group’un Londra’da bulunan ofisi sayesinde yurt dışından Türkiye ye tedavi amaçlı hasta akışını sayesinde Türkiye’nin sağlık turizmine ivme katıyor.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Kalp ve akciğerine yapışık 8 santimlik kitle çıktıKalp ve akciğerine yapışık 8 santimlik kitle çıktı
Kulağın kuru tutulması dış kulak enfeksiyonundan koruyabilirKulağın kuru tutulması dış kulak enfeksiyonundan koruyabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.