Dentapol Kırıkkale’de açılıyor

Entamed Group’ un premium segmentteki markası Dentapol Kırıkkale’de kapılarını gülümsemeye açıyor. Entamed Group 8.şubesini Kırıkkale’de seçkin davetlilerin, ünlü simaların ve halkın katılımıyla gerçekleştirecek.

Kırıkkale ve ülke çapında çok iyi tanınan medyatik Dişhekimi Murat Öztürk yönetimindeki ekibi uzun yıllardır bölgede hizmet veriyor.

2018 yılında zincirleşme ve Türkiye’ de büyüme kararı alan Entamed GROUP daha fazla hastalarının gülümsemesini sağlamak için yaklaşık 22 yıldır hizmet veriyor. 22 yıl önce Ankara Tunalı Hilmi’de başlayan serüven yıllar içinde ilkeli, güler yüzlü hizmet ve koşulsuz hasta memnuniyeti politikası sayesinde hastaları tarafından güven duyulan marka haline geldi.

Yurt dışında sağlık turizmine devam eden Entamed Group’un Londra’da bulunan ofisi sayesinde yurt dışından Türkiye ye tedavi amaçlı hasta akışını sayesinde Türkiye’nin sağlık turizmine ivme katıyor.

