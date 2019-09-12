HABER

Dentaydın, JCI tarafından akredite edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi- Dentaydın, dünyanın ‘en büyük ve prestijli’ sağlık akreditörü olan Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edildi.

Dentaydın, JCI tarafından akredite edildi

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi- Dentaydın, dünyanın ‘en büyük ve prestijli’ sağlık akreditörü olan Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edildi. 800 madde ve ‘Versiyon 4’ standartları üzerinden denetlenen Dentaydın, JCI Uluslararası Kalite Belgesini aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, JCI tarafından akredite edilmenin Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi göstermesi açısından son derece önemli olduğunda vurgu yaparak; “Hayatın her alanında kaliteyi aramak bizlerin en doğal hakkı. Eğitim hizmetlerimiz gelen ve 20 yılı aşkın süredir devam eden akreditasyon yolculuğumuz özellikle sağlık hizmetlerinde de kalite, sürdürülebilir sağlık sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu başarı, aynı zamanda Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi de göstermesi açısından son derece önemlidir. Özellikle sağlık turizmi açısından bu belge son derece büyük anlam ifade ediyor. Türkiye’nin coğrafi konumu ücret avantajları ve hepsinden öte uluslararası kalite belgesine sahip bir sağlık kurumunda tedavi hizmetleri alıyor olmalar uluslararası hastaların aradığı ilk ve en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye bu özellikleriyle sağlık turizminde yükselen bir ülke konumundadır. JCI ‘altın mührünü’ kazanan Dentaydın Diş Hastanemizi kutluyor, ülkemizin sağlık turizmi politikalarına destek verecek çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“DENTAYDIN MARKASI KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜVENİN SİMGESİ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun ise, “Dünyanın pek çok ülkesinde, sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan akreditasyon son derece önem arz etmektedir. Dentaydın da bu bilinç içerisinde kalitesini her geçen yıl daha da yukarı çıkartmış bir sağlık kurumu olmasının yanı sıra Türkiye genelinde SGK anlaşması olan JCI Kalite Belgeli ‘ilk ve tek diş hastanesi’. Bunda üniversitemizin ‘ilklerin öncüsü’ olma yaklaşımının ve Mütevelli Heyet Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın akreditasyon çalışmalarına verdiği önemin de katkısı büyük. Öte yandan ülkemiz sağlık turizmi açısından önemli bir durak. Sağlık turizminde hastaların öncelikli tercihi ise uluslararası bir kalite belgesine sahip sağlık kuruluşu olmanızdan geçiyor. Bu bilinç içinde 2011 yılından beri küresel ölçekte sağlık hizmetlerimizde gelişmiş metodolojileri uyguladık. Yoğun bir çalışma sürecinden sonra, Joint Commission International (JCI) tarafından ‘Versiyon 4’ standartları üzerinden denetimden geçen Türkiye'deki ilk ve tek diş hastanesi olma unvanını da kazanmış olduk. Ağız ve diş sağlığında Dentaydın bundan böyle küresel ölçekte güvenin simgesi olarak anılacak” diye konuştu.

İAÜ Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı A.Tuba Kara da 2019 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi yetkilendirme belgesini alan ilk üniversite diş hastanesi olmanın sorumluluğu içinde olduklarını ifade ederek; “Yaptığımız araştırmalar bize gösterdi ki, uluslararası hastalar için sağlık kuruluşu seçiminde öncelikli tercih sebebinin başında ‘kalite belgesinin’ varlığı geliyor. Bunun bilinciyle hareket eden Dentaydın, 2016 yılında akreditasyon süreçlerine ağırlık vererek dünyanın en seçkin hastane akreditasyonu olan ‘JCI Uluslararası Kalite Belgesi’ni alarak bir kez daha sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini tescillemiş oldu. Dentaydın markasının ülkemizin sağlık turizmi politikalarıyla aynı paralellikte sürdürüyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilinci ile kalitemizi daha da ileriye taşıyacağız’ dedi.

JCI NEDİR?

Joint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

JCI AKREDİSTASYONUN AMACI NEDİR?

JCI akredistasyon sürecinin amacı, sağlık kuruluşlarının problemlerini doğru saptanması ve düzeltilmesinde, sağladığı hasta bakım ve sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasında kuruluşlara yol göstermek amacıyla önceden belirlenmiş ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş standartlara uygunluğu değerlendirilmektedir. JCI'ın tetkikler sırasındaki beklentisi bu sürece başvuran hastanelerin her zaman ve tüm standartlar ile uyumlu bakım sunduğunu gösterebilmesidir.

Dentaydın, JCI tarafından akredite edildiDentaydın, JCI tarafından akredite edildi

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Bakan Koca: Türkiye sağlıkta dijitalleşmede Avrupa lideriBakan Koca: Türkiye sağlıkta dijitalleşmede Avrupa lideri
Dentaydın’a JCI’dan “Büyük Onur”Dentaydın’a JCI’dan “Büyük Onur”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.