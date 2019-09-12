HABER

Dentaydın’a JCI’dan “Büyük Onur”

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Dentaydın, JCI tarafından "Versiyon 4" standartları üzerinden denetimden geçen Türkiye’deki "ilk ve tek diş hastanesi" oldu.İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi-Dentaydın’ın kalitesi dünyanın ‘en büyük’ ve ‘en prestijli’ sağlık akreditörlerinden olan Joint Commission International (JCI) tarafından bir kez daha tescillendi.

Dentaydın’a JCI’dan “Büyük Onur”

Dentaydın, JCI tarafından "Versiyon 4" standartları üzerinden denetimden geçen Türkiye’deki "ilk ve tek diş hastanesi" oldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi-Dentaydın’ın kalitesi dünyanın ‘en büyük’ ve ‘en prestijli’ sağlık akreditörlerinden olan Joint Commission International (JCI) tarafından bir kez daha tescillendi. 800 madde ve ‘Versiyon 4’ standartları üzerinden denetlenen Dentaydın, bu zorlu süreci başarı ile tamamlayarak, JCI Uluslararası Kalite Belgesi’ne sahip SGK anlaşması olan Türkiye’deki "ilk ve tek diş hastanesi" olma unvanı elde etti.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, JCI tarafından akredite edilmenin Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi göstermesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, “Hayatın her alanında kaliteyi aramak bizlerin en doğal hakkı. Eğitim hizmetlerimiz gelen ve 20 yılı aşkın süredir devam eden akreditasyon yolculuğumuz özellikle sağlık hizmetlerinde de kalite, sürdürülebilir sağlık sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu başarı, aynı zamanda Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi de göstermesi açısından son derece önemlidir. Özellikle sağlık turizmi açısından bu belge son derece büyük anlam ifade ediyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, ücret avantajları ve hepsinden öte uluslararası kalite belgesine sahip bir sağlık kurumunda tedavi hizmetleri alıyor olmaları uluslararası hastaların aradığı ilk ve en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye bu özellikleriyle sağlık turizminde yükselen bir ülke konumundadır. JCI ‘altın mührünü’ kazanan Dentaydın Diş Hastanemizi kutluyor, ülkemizin sağlık turizmi politikalarına destek verecek çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Dentaydın markası küresel ölçekte güvenin simgesi”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun, “Dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan akreditasyon son derece önem arz etmektedir. Dentaydın da bu bilinç içerisinde kalitesini her geçen yıl daha da yukarı çıkartmış bir sağlık kurumu olmasının yanı sıra Türkiye genelinde SGK anlaşması olan JCI Kalite Belgeli ‘ilk ve tek diş hastanesi’. Bunda üniversitemizin ‘ilklerin öncüsü’ olma yaklaşımının ve Mütevelli Heyet Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın akreditasyon çalışmalarına verdiği önemin de katkısı büyük. Öte yandan ülkemiz sağlık turizmi açısından önemli bir durak. Sağlık turizminde hastaların öncelikli tercihi ise uluslararası bir kalite belgesine sahip sağlık kuruluşu olmanızdan geçiyor. Bu bilinç içinde 2011 yılından beri küresel ölçekte sağlık hizmetlerimizde gelişmiş metodolojileri uyguladık. Yoğun bir çalışma sürecinden sonra Joint Commission International (JCI) tarafından ‘Versiyon 4’ standartları üzerinden denetimden geçen Türkiye’deki ilk ve tek diş hastanesi olma unvanını da kazanmış olduk. Ağız ve diş sağlığında Dentaydın bundan böyle küresel ölçekte güvenin simgesi olarak anılacak” dedi.
İAÜ Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı A. Tuba Kara da bu yıl Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi yetkilendirme belgesini alan ‘ilk üniversite diş hastanesi’ olmanın sorumluluğu içinde oldukların ifade etti. Kara ayrıca, “Yaptığımız araştırmalar bize gösterdi ki, uluslararası hastalar için sağlık kuruluşu seçiminde öncelikli tercih sebebinin başında ‘kalite belgesinin’ varlığı geliyor. Bunun bilinciyle hareket eden Dentaydın, 2016 yılında akreditasyon süreçlerine ağırlık vererek dünyanın en seçkin hastane akreditasyonu olan ‘JCI Uluslararası Kalite Belgesi’ni alarak bir kez daha sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini tescillemiş oldu. Dentaydın markasının ülkemizin sağlık turizmi politikalarıyla aynı paralellikte sürdürüyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilinci ile kalitemizi daha da ileriye taşıyacağız’ dedi.

Dentaydın’a JCI’dan “Büyük Onur”

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
İdrar kaçırma kabusunuz olmasınİdrar kaçırma kabusunuz olmasın
Türkiye’ye model olacak protokolTürkiye’ye model olacak protokol
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.