Denver'da Silahlı Saldırı 5 Ölü

ABD’nin Denver şehrinde silahlı bir kişi, şehrin değişik noktalarında ateş açarak 4 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaralananlardan birinin polis memuru olduğu açıklandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Polis Şefi Paul Pazen, silahlı saldırganın ilk olarak şehir merkezinde akşamüzeri saat 5 civarı ateş açarak iki kadını öldürdüğü, bir adamı da yaralandığını söyledi.

Pazen’in açıklamasına göre daha sonra bir araca binerek kaçan silahlı saldırgan, yakındaki bir parkta bir kişiyi daha vurarak öldürdü. Daha sonra şehrin batısına doğru ilerleyen saldırgan burada da ateş açtı ancak o noktada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisle arasında kovalamaca yaşanan saldırgan daha sonra yakındaki Lakewood şehrine kadar gitti ve orada da ateş açarak bir kişinin ölümüne neden oldu. Polisle kovalamacası devam eden saldırgan daha sonra aracını bırakarak yaya şekilde kaçmaya başladı. Polis saldırganı girdiği bir otelde kıstırarak öldürdü. Burada da polisle silahlı çatışmaya giren saldırgan bir otel görevlisi ve polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Yaralı polis memuru ve diğer kişilerin durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Polis saldırganın kimliği ve saldırıyı neden düzenlediğini çözmeye çalışıyor.

