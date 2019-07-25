Depo yangınında 15 bin ton su kullanıldı

Gaziantep’te geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangını söndürebilmek için 15 bin ton su ve 10 ton köpük kullanıldı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde dün 21.00 sıralarında çıkan yangın 10 saat süren çalışmayla kontrol altına alınabildi. 40 araç 75 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınabilen ve söndürülme çalışması süren yangında 15 bin ton su ve 10 ton köpük kullanıldı. Yangın kontrol altına alınırken geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hala geldi. Tesisin duvarlarının ve çatısının alevlere dayanamayarak yıkıldığı görülürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



