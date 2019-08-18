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Depo yangınında, 300 balya saman kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, deponun önünde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 300 balya saman küle döndü.

Depo yangınında, 300 balya saman kül oldu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, deponun önünde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 300 balya saman küle döndü.
Kula'nın kırsal Ayaözren Mahallesi'ndeki Osman Pala'ya ait saman deposu önünde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede deponun önünde istifli 300 balya samana sıçradı ve rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Dumanları fark eden depo sahibi Pala ve çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlere ilk müdahaleyi Pala ve komşuları, kovalarla taşıdıkları su ve hortumlar ile yaptı. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevlerle daha etkili mücadele başlatıldı. İtfaiye ekipleri, su sıkarak, yangını saat 13.00 sıralarında söndürdü. Yangında 300 balya saman küle döndü. Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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Depo yangınında, 300 balya saman kül olduDepo yangınında, 300 balya saman kül oldu

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