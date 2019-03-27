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Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ  Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, motor yağlarının olduğu depoda çıkan, babası Mesut Balande'nin (45) yaşamını yitirdiği yangında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Muhammet Balande (24), Hacı Osman Mahallesi'ndeki Teoman Camii'nde son yolculuğa uğurlandı.

Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, motor yağlarının olduğu depoda çıkan, babası Mesut Balande'nin (45) yaşamını yitirdiği yangında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Muhammet Balande (24), Hacı Osman Mahallesi'ndeki Teoman Camii'nde son yolculuğa uğurlandı. Cenazeye Balande ailesi ile gencin yakınları ve arkadaşları katıldı. Muhammet Balande'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda, aynı yangında yaşamını yitiren babası Mesut Balande'nin kabrinin yanında toprağa verildi.
İNGİLTERE'DEKİ NİŞANLISIYLA EVLENECEKMİŞ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi Muhammet Balande'nin, olay günü kardeşiyle birlikte babasına yardımcı olduğu ve bu yaz için İngiltere'de bulunan nişanlısıyla evlenme planı yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)

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