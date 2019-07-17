HABER

Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

ADANA'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 17 kişinin metil alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Bir depoda yüksek miktarda etil alkol bulunduğunu belirleyen KOM ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Baskında üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan 5'er litrelik 479 plastik şişe içerisinde toplam 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Tarihi Likya Yolu'nda kaybolan gençleri jandarma bulduTarihi Likya Yolu'nda kaybolan gençleri jandarma buldu
Diyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildiDiyarbakır'da 723 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.