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  4. Depoda arkadaşını öldüren zanlı “Hatırlamıyorum” dedi

Depoda arkadaşını öldüren zanlı “Hatırlamıyorum” dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir depoda ölü bulunan 40 yaşındaki fabrika işçisinin katil zanlısı cinayeti hatırlamadığını iddia etti.Olay, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir depoda ölü bulunan 40 yaşındaki fabrika işçisinin katil zanlısı cinayeti hatırlamadığını iddia etti.
Olay, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. arkadaşı Mesut Dereçiçeği (40) ile önceki gece geç saatlerde buluştuktan sonra bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Sabah çevredeki esnaflar tarafından bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığı görülünce 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri fabrika işçisinin öldüğünü ve göğüs kısmında kesici aletle yapıldığı tahmin edilen yaralar bulunduğunu tespit edince polis ekiplerine haber verildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın noktalarda bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek M.S.’nin cinayetin işlendiği depodan belinde bıçakla çıkarak kaçtığını tespit etti. Cinayet zanlısı, polisin operasyonu ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.S.’nin cinayeti hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, babası H.S. ile amcası H.S. de yardım ve yataklıktan gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan M.S. ile babası ve amcası adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
Mesut Dereçiçeği’n 8 Ekim’de sosyal medya hesabından ’Ölüm hak’ yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

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