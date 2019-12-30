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  4. Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı

Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:28 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangında alevler otomobile sıçradı.

Güven HASBAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangında alevler otomobile sıçradı. Yangında depo ve otomobil tamamen yandı.
Pamukova Ahılar Mahallesi’nde Eyüp Çürük’e ait iki evin arasında bulunan depoda saat 06.30 sularında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoyu saran alevler yanında bulunan otomobile sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler eve sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depo ve otomobil tamamen yanarken, soruşturma başlatıldı.
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